BİM'e 21 Mayıs Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! (BİM 21 MAYIS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 21 Mayıs Çarşamba günü yataklı koltuk geliyor. Peki, BİM'de 21 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 21 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 21 Mayıs Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
PAFU SANDO İKİLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk: 133 x 78 x 78 cm • Yatak: 175 x 133 cm (İki kişilik)
• Ayarlanabilir Sırt Mekanizması: 14 kademeli sırt ayarıyla konforunuza uygun pozisyonu bulun.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet
• Yüksek konfor ve dayanım
sağlayan yüksek yoğunluklu
sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir,
hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
Fiyat: 9,990 TL
PAFU SANDO TEKLİ KATLANIR YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk Hali: 78 cm x 78 cm x 60 cm
• Yatak Hali: 175 cm x 60 cm
• Ayarlanabilir Sırt Mekanizması: 14 kademeli sırt ayarıyla konforunuza uygun pozisyonu bulun.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet.
• Yüksek konfor ve dayanım sağlayan
yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir,
hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
Fiyat: 5,990 TL
PAFU NİTTA İKİLİ YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk Hali: 85 cm x 70 cm x 155 cm
• Yatak Hali: 70 cm x 190 cm
• Ayarlanabilir Kollar: 14 kademeli kol mekanizmasıyla konforunuza uygun pozisyonu seçin.
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet. • Yüksek konfor ve dayanım sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Silinebilen kumaş • Ürün demonte olarak gönderilir, hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
Fiyat: 5,990 TL
PAFU VİPER İKİLİ YATAKLI KOLTUK
Ürün bilgileri
• Koltuk Hali: 78 cm x 78 cm x 60 cm
• Yatak Hali: 175 x 60 cm
• Yatak olabilen fonksiyonel tasarımlarıyla dar alanlar için mükemmel çözüm.
• Yüksek konfor ve dayanım sağlayan yüksek yoğunluklu sünger içeriği.
• Uzun ömürlü ve dayanıklı %100 Metal İskelet.
• Silinebilen kumaş
• Ürün demonte olarak gönderilir,
hızlıca monte edilir.
• Gerekli araçlar pakete dahildir.
Fiyat: 3,990 TL