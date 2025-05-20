BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor. Peki, BİM'de 23 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 23 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 23 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu…
RANGE AC MOTORLU PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
• 2200 Watt
• 3 sıcaklık ayarı
• 2 hız ayarı
• Soğuk hava ayarı
• Dar fön başlığı
• Çıkartılabilir filtre kapağı
• Asma halkası
Fiyat: 749 TL
LED AVİZE
Ürün bilgileri
• Lamba Tipi: Led / 20 W - 1.800 Lumen
• Işık Rengi : 4.500 K (Doğal Beyaz Işık)
• Ürün Ölçüleri: 160x200x700 mm
Fiyat: 399 TL
RKS NITRO PRO KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Motor: 250W Akü: 36V 10AH
Maksimum Hız: 25 km/h
Sürüş mesafesi: 35-45 km
Vites: Shimano 6
Ağırlık: 27/135
Fiyat: 19,990 TL
KUBA GARDEN TRACK OFF ROAD ATV 149 CC
Ürün bilgileri
• Silindir Hacmi: 149 cc - Şanzıman: CVT
• Maksimum Güç: 9.65 HP @ 7000 rpm
• Maksimum Tork: 10 HP @ 5500 rpm
• Ölçüler (U x G x Y) : 1690 x 1090 x 1095 mm.
• Soğutma: Hava Soğutmalı
• Ön / Arka Fren: Disk / Disk
• Ön / Arka Lastik: 21x7–10” / 22x10–10”
• Dingil Mesafesi: 1120 mm
• Ağırlık: 167 kg. -Azami Yük: 317 kg.
• Yakıt Tankı Kapasitesi: 6,6 lt.
• Ürün Cinsi: OFFROAD
Fiyat: 89,000 TL