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BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor. Peki, BİM'de 23 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 23 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 23 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Mayıs Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

RANGE AC MOTORLU PROFESYONEL SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

• 2200 Watt

• 3 sıcaklık ayarı

• 2 hız ayarı

• Soğuk hava ayarı

• Dar fön başlığı

• Çıkartılabilir filtre kapağı

• Asma halkası

 Fiyat: 749 TL

 LED AVİZE

 Ürün bilgileri

 • Lamba Tipi: Led / 20 W - 1.800 Lumen

• Işık Rengi : 4.500 K (Doğal Beyaz Işık)

• Ürün Ölçüleri: 160x200x700 mm

 Fiyat: 399 TL

 

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BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

RKS NITRO PRO KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

 Motor: 250W Akü: 36V 10AH

Maksimum Hız: 25 km/h

Sürüş mesafesi: 35-45 km

Vites: Shimano 6

Ağırlık: 27/135

 Fiyat: 19,990 TL

KUBA GARDEN TRACK OFF ROAD ATV 149 CC

Ürün bilgileri

 • Silindir Hacmi: 149 cc - Şanzıman: CVT

• Maksimum Güç: 9.65 HP @ 7000 rpm

• Maksimum Tork: 10 HP @ 5500 rpm

• Ölçüler (U x G x Y) : 1690 x 1090 x 1095 mm.

• Soğutma: Hava Soğutmalı

• Ön / Arka Fren: Disk / Disk

• Ön / Arka Lastik: 21x7–10” / 22x10–10”

• Dingil Mesafesi: 1120 mm 

• Ağırlık: 167 kg. -Azami Yük: 317 kg.

• Yakıt Tankı Kapasitesi: 6,6 lt.

• Ürün Cinsi: OFFROAD

 Fiyat: 89,000 TL

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BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

DONDURUCU SAKLAMA KABI 2400 ML

 

Fiyat: 55 TL

 PASLANMAZ SÜZGEÇ 17 CM

 Fiyat: 79 TL

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BİM’e 23 Mayıs Cuma günü ATV geliyor! (BİM 23 MAYIS CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

DECOLOVE CAM VAZO 28 CM

 

Fiyat: 229 TL

BENANTE FİGÜRLÜ KUPA 400 CC

 Fiyat: 189 TL

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