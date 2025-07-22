BİM'e 23 Temmuz Çarşamba günü 4X4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü 4X4 arazi aracı ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 23 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 23 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Temmuz Çarşamba 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
PICCOLO MONDI 4X4 ARAZİ ARACI
Ürün bilgileri
• Profesyonel Büyük Burulma Pervane
• Büyük Kapasiteli Şarj Edilebilir Pil • Güçlü Yüksek Hızlı Motor
• 1:14 Oranında Küçültülmüş Model
• Bağımsız Süspansiyonlu Tekerlekler
• Fırçasız Motor • 45a Fırçasız Esc • 7.4 ve 1500 mAH Batarya
Fiyat: 7,950 TL
KUMTEL SLUSHI BUZLAŞ MAKİNESİ
Ürün bilgileri
• 220-240V/50Hz, 170W • Soğutucu: R290
• Soğutma Yöntemi: Fanlı soğutma • SUS304 Paslanmaz Çelik
• Kolay Kullanıcı Arayüzü • RapidChill Teknolojisi: Hızlı Soğutma ve
• İdeal İçecek Dokusu • Şeffaf ABS Su Tankı: Anlık Olarak Slush
• Dokusunun Gözlemlenmesini Sağlar • Kolay Kurulum ve Çıkarılabilir Su Tankı
• BPA İçermez • Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Parçalar
• Düşük Şeker Uyarı Sistemi: İdeal İçecek
• Kıvamı İçin İçeriklerin Şeker Oranlarını Kontrol Eder
• Gece Modu: Artan İçeriğin Ertesi Güne Kadar Kullanılabilir Durumda Kalmasını Sağlar
• Kapasite: Minimum (0,45 L), • Maksimum (1,9 L)
Fiyat: 9,990 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT
Fiyat: 11,990 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
Fiyat: 12,999 TL