BİM'e 23 Temmuz Çarşamba günü Karavan geliyor! (BİM 23 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 23 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 23 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Temmuz Çarşamba 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
ADLE KARAVAN 4.10 METRE
Ürün bilgileri
• Knott-Alko Marka Çeki Oku ve Dingil Seti • Galvaniz Vidalı Sistem Şasi c28 Mm Ravago Sandviç Panel
• E Belgeli Aydınlatmalar • Ön Bagaj (Stop Lambaları, İz Lambaları Vb.)
• E Belgeli Pistonlu Ve Sürgülü Camlar • Panaromik Pistonlu Dışa Açılır Ön Cam
• Dış 220 W Elektrik Girişi • Dıştan Dolumlu Temiz Su Deposu 80-100 Litre
• Dış Duş • Alimünyum Basamak (Hediye) • 395W Monokristal Güneş Paneli
• 100 A Jel Akü • 20 A Mppt • 12 V 90 Litre Buzdolabı
• İç Led Aydınlatmalar • Suya Dayanıklı Masiflam Mobilya Malzemesi
• Çift Kişilik Ranza • Yatak Dönüşümlü Masalı Oturma Grubu
• Mermerit Tezgah • 2 Göz Ocak • Basçekli Dolap Kapakları
• Ranza Altı Ayakkabılık ve Saklama Alanları • Duş Seti (Lavabo, Duş Tekne Ve Perde) Portatif Wc Tente
• Sanayi Bakanlığının Yeni Düzenlemesi Gereği O2 Tip Onay Belgeli
(Yurtiçi ve Yurtdışı Geçerlilik Belgesi Araçlar İle Birlikte Verilecektir)
Fiyat: 329,000 TL
AKÜLÜ MAVERICK UTV DK-CA003
Ürün bilgileri
• Hız: 3-8 KM/S • Şarj Süresi 8-12 Saat
• Uzaktan Kumanda • Işıklı farlar
• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar
• Eva Tekerler • Korna özelliği • İleri geri vites
• Batarya Kapasitesi: 12V 10 AH
• Motor: 4x35W • Mak. Ağırlık Kapasitesi :30KG
Fiyat: 35,000 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI
Ürün bilgileri
• Kapı açık alarmı
•Eco-tatil modu
•E enerji sınıfı
Fiyat: 14,990 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS
Ürün bilgileri
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz/parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 11,990 TL