BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü 4X4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Haziran 2025 Çarşamba günü 4X4 arazi aracı geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
INTEL CORE TULPAR TD3 V1.11.1.3 DESKTOP
Ürün bilgileri
İşlemci: Core i5 14400F
Ram: 16 GB -SSD: 1 TB
Grafik Kartı: RTX 4060TI
İşletim Sistemi: Windows 11
Fiyat: 54,000 TL
PICCOLO MONDI 4X4 ARAZİ ARACI
Ürün bilgileri
• Profesyonel Büyük Burulma Pervane
• Büyük Kapasiteli Şarj Edilebilir Pil • Güçlü Yüksek Hızlı Motor
• 1:14 Oranında Küçültülmüş Model
• Bağımsız Süspansiyonlu Tekerlekler
• Fırçasız Motor • 45a Fırçasız Esc • 7.4 ve 1500 mAH Batarya
Fiyat: 7,950 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT
Ürün bilgileri
• Program takibi
• Çocuk kilidi
• Led su tankı doluluk göstergesi
• Filtre temizleme uyarısı
• Program sonu uyarısı
Fiyat: 11,490 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
Ürün bilgileri
• Program takibi
• İnverter motor
• Çocuk kilidi
• Dengesiz yük kontrolü
• Taşma emniyeti
Fiyat: 13,490 TL