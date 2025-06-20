  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü 4X4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü 4X4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Haziran 2025 Çarşamba günü 4X4 arazi aracı geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü 4X4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

INTEL CORE TULPAR TD3 V1.11.1.3 DESKTOP
 

Ürün bilgileri

 İşlemci: Core i5 14400F

Ram: 16 GB -SSD: 1 TB

Grafik Kartı: RTX 4060TI

İşletim Sistemi: Windows 11

Fiyat: 54,000 TL

PICCOLO MONDI 4X4 ARAZİ ARACI
 

Ürün bilgileri

 • Profesyonel Büyük Burulma Pervane

• Büyük Kapasiteli Şarj Edilebilir Pil • Güçlü Yüksek Hızlı Motor

• 1:14 Oranında Küçültülmüş Model  

• Bağımsız Süspansiyonlu Tekerlekler 

• Fırçasız Motor • 45a Fırçasız Esc • 7.4 ve 1500 mAH Batarya

Fiyat: 7,950 TL

 

1 | 2
BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü 4X4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT
 

Ürün bilgileri

 • Program takibi 

• Çocuk kilidi

• Led su tankı doluluk göstergesi

• Filtre temizleme uyarısı

• Program sonu uyarısı

 Fiyat: 11,490 TL

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
 

Ürün bilgileri

 • Program takibi 

• İnverter motor 

• Çocuk kilidi

• Dengesiz yük kontrolü

• Taşma emniyeti

Fiyat: 13,490 TL

2 | 2
A101 market 20-26 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
A101 market 20-26 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı! A101'de hangi ürünlerde indirim var?
Karadeniz'deki 18 ilin eski isimleri ortaya çıktı: Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun...
Karadeniz'deki 18 ilin eski isimleri ortaya çıktı: Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun...
BİM market 20-23 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market 20-23 Haziran 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM'e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor! (BİM 24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM'e 24 Haziran Salı günü aşurelik malzemeler geliyor! (BİM 24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)