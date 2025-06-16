BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Haziran 2025 Çarşamba günü oyun bilgisayarı geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
MONSTER TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
İşlemci: Core i7 13700HX Ram: 32 GB - SSD: 1 TB
Grafik Kartı: RTX 4060 - Ekran Boyutu: 16"
Ekran Çözünürlüğü:
FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat LED Ekran
İşletim Sistemi: Windows 11
Fiyat: 58,950 TL
MONSTER TULPAR T6 V3.4.5 OYUN BİLGİSAYARI
Ürün bilgileri
İşlemci: Core i7 13700HX
Ram: 32 GB - SSD: 1 TB
Grafik Kartı: RTX 5070
Ekran Boyutu: 16"
Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat Led Ekran
İşletim Sistemi: Windows 11
Fiyat: 85,000 TL
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Ürün bilgileri
• İki kapılı
• 1 adet sebze saklama
bölmesi
Dondurucu bölme 71 L
Soğutucu bölme 245 L
Fiyat: 13,490 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM
Ürün bilgileri
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 10,990 TL