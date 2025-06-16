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  4. BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 25 Haziran 2025 Çarşamba günü oyun bilgisayarı geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

MONSTER TULPAR T6 V3.1.5 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

İşlemci: Core i7 13700HX Ram: 32 GB - SSD: 1 TB

Grafik Kartı: RTX 4060 - Ekran Boyutu: 16"

Ekran Çözünürlüğü: 

FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat LED Ekran

İşletim Sistemi: Windows 11 

Fiyat: 58,950 TL

 
MONSTER TULPAR T6 V3.4.5 OYUN BİLGİSAYARI

Ürün bilgileri

İşlemci: Core i7 13700HX

Ram: 32 GB - SSD: 1 TB

Grafik Kartı: RTX 5070

Ekran Boyutu: 16"

Ekran Çözünürlüğü: FHD+ / 1920 x 1200 165Hz IPS Mat Led Ekran

İşletim Sistemi: Windows 11

Fiyat: 85,000 TL

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BİM'e 25 Haziran Çarşamba günü Oyun Bilgisayarı geliyor! (BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Ürün bilgileri

• İki kapılı

• 1 adet sebze saklama

   bölmesi

Dondurucu bölme 71 L

Soğutucu bölme 245 L

Fiyat: 13,490 TL

KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM

Ürün bilgileri

• Paslanmaz çelik gövde

• Ayarlanabilir fincan rafları

• Su taşma emniyet sistemi

• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı

Fiyat: 10,990 TL

 

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