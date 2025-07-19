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  4. BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 25 Temmuz 2025 Cuma günü indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
 

Ürün bilgileri

 OCAK

• 4 gözü doğalgaz ayarlı

• Düğmeden otomatik çakmaklı

• Dayanıklı gövde yapısı

• 8 mm cam kalınlığı

• Paslanmaz emaye ızgara ve 

bek kapakları

• 8mm cam kalınlığı

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (Ücretsiz)

 DAVLUMBAZ

• Düğmeden mekanik kontrol

• 60 cm çift camlı davlumbaz

• 3 Kademeli güç ayarı 

• 450m3 yüksek emiş gücü

• 140 Watt güç 

• Yıkanabilir alüminyum filtre

• Led aydınlatma

 FIRIN

• 1600 Watt güç 

• 4 Pişirme fonksiyonu 

• Turbo fan 

• Zil uyarılı zaman ayarı

• Ayarlanabilir termostat

• Kolay temizlenebilir cam panel

• Güçlü iç aydınlatma 

• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi

• Cr-Ni ızgara 

• A+ enerji sınıfı

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

Fiyat: 9,250 TL

 HEIFER ÇUBUK BLENDER 1800 WATT

Fiyat: 890 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SGS KIRICI-DELİCİ MATKAP 800 WATT

Fiyat: 2,490 TL

 SGS SUNTA KESME MAKİNASI 1500 WATT

Fiyat: 2,199 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

MİRA 3+1 BASAMAK PROFİL MERDİVEN

Fiyat: 699 TL

 MİNİ MAKARALI KABLO 5 M

Fiyat: 199 TL

 

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SGS KALIN SICAK MUM SİLİKON TABANCASI

Fiyat: 329 TL

 SGS İNCE SICAK MUM SİLİKON TABANCASI

Fiyat: 225 TL

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