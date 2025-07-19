BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Cam Ankastre Set geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 25 Temmuz 2025 Cuma günü indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve
bek kapakları
• 8mm cam kalınlığı
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (Ücretsiz)
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 450m3 yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 9,250 TL
HEIFER ÇUBUK BLENDER 1800 WATT
Fiyat: 890 TL
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