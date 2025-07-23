BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Darbeli Matkap geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 25 Temmuz 2025 Cuma günü darbeli matkap ve indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
SGS PLUS KIRICI-DELİCİ MATKAP 800 W
Fiyat: 2,490 TL
SGS PLUS DARBELİ MATKAP 600 W
Fiyat: 999 TL
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