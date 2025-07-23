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  4. BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Darbeli Matkap geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Darbeli Matkap geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 25 Temmuz 2025 Cuma günü darbeli matkap ve indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Darbeli Matkap geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

AHTAPOT FAN

Fiyat: 399 TL

SİNEK ENGELLEYİCİ LED GECE LAMBASI

Fiyat: 99 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Darbeli Matkap geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SGS PLUS KIRICI-DELİCİ MATKAP 800 W

Fiyat: 2,490 TL

SGS PLUS DARBELİ MATKAP 600 W

Fiyat: 999 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Darbeli Matkap geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ÇOK AMAÇLI ELASTİK KOVA 16 L

Fiyat: 149 TL

TEL FIRÇA

Fiyat: 75 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Darbeli Matkap geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SGS PLUS ÇOK AMAÇLI KABLO SIYIRMA PENSESİ

Fiyat: 375 TL

SGS PLUS PENSE 160 MM

Fiyat: 259 TL

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