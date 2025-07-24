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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 25 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 25 Temmuz 2025 Cuma günü katlanabilir elektrikli bisiklet ve indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 25 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

RKS KATLANABİLİR RSIII PRO X ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Sürüş mesafesi yol ve sürücü koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Motor: 250W Akü: 36v 10 Ah 

Max Hiz: 25 Km/H 

Mesafe: 35-45 Km 

Fren: Ön/Arka Disk

Fiyat: 24,900 TL

 POLOSMART TWS KULAKLIK FS76

Ürün bilgileri 

• Bluetooth Versiyonu: 5.3V

• Çekim Mesafesi: 10 metre

• Müzik Dinleme Süresi: 4,5 Saat

• Görüşme Süresi: 3,5 Saat

• Şarj Girişi: Type-C

Fiyat: 449 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 25 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

SGS PLUS ÇOK AMAÇLI ZIMPARA- KESİCİ RASPALAMA MAKİNESİ 23 PARÇALAMA SET

Fiyat: 1,490 TL

 SGS PLUS LED FENER / 1000 LÜMEN / ŞARJ EDİLEBİLİR LİTHİUM İON

Fiyat: 999 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 25 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

DERZ KAZIMA APARATI

Fiyat: 69 TL

 CAM MENFEZİ 175 MM

Fiyat: 49 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 25 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

SGS PLUS YANKESKİ 160 MM

Fiyat: 259 TL

 SGS PLUS KARGABURUN 160 MM

Fiyat: 259 TL

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