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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Oyun Konsolu geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 25 Temmuz 2025 Cuma günü oyun konsolu ve indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Oyun Konsolu geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

POLOSMART OYUN KONSOLU PGM620

Ürün bilgileri

• Görüntü & Ses aktarımı: AV girişi

• 620 farklı klasik oyun

• 2 kişiyle oynanabilme

• Görüntü kalitesi: VGA

• Joystick kablo uzunluğu: 120 cm

• Ürün boyutu: 125x100x45mm

Fiyat: 599 TL

 POLOSMART ŞARJLI GAMEBOY - KONSOL HARİÇ PGM35

Ürün bilgileri

• Ekran: 2.8 inç

• Renkli ekran

• Dahili hoparlör

• Dahili 500 oyun

• Şarj girişi: Micro USB

Fiyat: 399 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Oyun Konsolu geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SGS PLUS DARBELİ MATKAP 600 W

Fiyat: 999 TL

SGS PLUS AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ 750 W

Fiyat: 999 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Oyun Konsolu geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PAS SÖKÜCÜ SPREY 200 ML

Fiyat: 75 TL

SGS PLUS YER FIRÇASI

Fiyat: 99 TL

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BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Oyun Konsolu geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SGS PLUS İNCE MUM SİLİKON 200 G

Fiyat: 89 TL

SGS PLUS KURBAĞACIK ANAHTAR 10”

Fiyat: 399 TL

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