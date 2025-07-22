BİM'e 25 Temmuz Cuma günü Oyun Konsolu geliyor! (BİM 25 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markete 25 Temmuz 2025 Cuma günü oyun konsolu ve indirimli birçok ürün raflarda yerlerini alacak. Peki, BİM'de 25 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
POLOSMART OYUN KONSOLU PGM620
Ürün bilgileri
• Görüntü & Ses aktarımı: AV girişi
• 620 farklı klasik oyun
• 2 kişiyle oynanabilme
• Görüntü kalitesi: VGA
• Joystick kablo uzunluğu: 120 cm
• Ürün boyutu: 125x100x45mm
Fiyat: 599 TL
POLOSMART ŞARJLI GAMEBOY - KONSOL HARİÇ PGM35
Ürün bilgileri
• Ekran: 2.8 inç
• Renkli ekran
• Dahili hoparlör
• Dahili 500 oyun
• Şarj girişi: Micro USB
Fiyat: 399 TL
SGS PLUS DARBELİ MATKAP 600 W
Fiyat: 999 TL
SGS PLUS AVUÇ TAŞLAMA MAKİNESİ 750 W
Fiyat: 999 TL