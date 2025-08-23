Bim’e 27 Ağustos Çarşamba günü Deri Şef Koltuğu geliyor! (BİM 20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
Bim’e 27 Ağustos Çarşamba günü Deri Şef Koltuğu geliyor! (BİM 20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 27 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 27 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
OFİS BAZAAR UP DERİ YÖNETİCİ KOLTUĞU EXTRA
Fiyat: 4,950 TL
1 | 6
OFİS BAZAAR UP DERİ ŞEF KOLTUĞU EXTRA
Fiyat: 4,450 TL
2 | 6
OFİS BAZAAR UP YÖNETİCİ KOLTUĞU GRİ
Fiyat: 4,950 TL
3 | 6
OFİS BAZAAR UP YÖNETİCİ KOLTUĞU SİYAH
Fiyat: 4,450 TL
4 | 6
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.