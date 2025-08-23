  1. Ekonomim
  4. Bim’e 27 Ağustos Çarşamba günü Deri Şef Koltuğu geliyor! (BİM 20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e 27 Ağustos Çarşamba günü Deri Şef Koltuğu geliyor! (BİM 20 AĞUSTOS ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 27 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 27 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

OFİS BAZAAR UP DERİ YÖNETİCİ KOLTUĞU EXTRA

Fiyat: 4,950 TL

OFİS BAZAAR UP DERİ ŞEF KOLTUĞU EXTRA

Fiyat: 4,450 TL

OFİS BAZAAR UP YÖNETİCİ KOLTUĞU GRİ

Fiyat: 4,950 TL

OFİS BAZAAR UP YÖNETİCİ KOLTUĞU SİYAH

Fiyat: 4,450 TL

