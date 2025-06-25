BİM’e 27 Haziran Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 27 Haziran Cuma günü akülü Volvo kepçe geliyor. Peki, BİM'de 27 Haziran’da hangi ürünlerde indirim var? 27 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 27 Haziran Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 27 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
DIJITSU 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000
Fiyat: 14,990 TL
KUMTEL 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000
Fiyat: 11,990 TL
DIENNI İKİ KAPAKLI AYAKKABI DOLABI
Ürün bilgileri
Ürün 1. kalite 18 mm opak beyaz renk suntalamdan imal edilmiştir.
Fiyat: 1,750 TL
AKÜLÜ VOLVO KEPÇE DK-VE888
Ürün bilgileri
• Batarya Kapasitesi:12V14AH
• Motor:2x35W • Hız: 3-8 KM/S
• Mak. Ağırlık Kapasitesi : 35 KG
• Boyut:162x73,5x96 cm
•Hız:3-8 km/s
• Şarj Süresi 8-12 Saat • Uzaktan Kumanda
• Elektirikli kepçe kontrolü
• Işıklı Farlar
• Eva Tekerler
• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar
• 5 noktalı emniyet kemeri
• Korna özelliği
• İleri geri vites
Fiyat: 39,000 TL
BENANTE 3’LÜ BAMBU SUNUM TABAĞI SETİ
Ürün bilgileri
2 adet 21 cm x 14,5 cm tabak
1 adet 33 cm x 23 cm tabak
Fiyat: 319 TL
BENANTE SİLİKON SAPLI BAMBU SERVİS GEREÇLERİ
Ürün bilgileri
Bambu servis kaşığı
Bambu delikli spatula
Bambu delikli servis kaşığı
Fiyat: 99 TL