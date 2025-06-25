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  4. BİM’e 27 Haziran Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’e 27 Haziran Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 27 Haziran Cuma günü akülü Volvo kepçe geliyor. Peki, BİM'de 27 Haziran’da hangi ürünlerde indirim var? 27 Haziran Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 27 Haziran Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 27 Haziran 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e 27 Haziran Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

DIJITSU 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000

Fiyat: 14,990 TL

KUMTEL 55 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000

Fiyat: 11,990 TL

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BİM’e 27 Haziran Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

DIENNI İKİ KAPAKLI AYAKKABI DOLABI

Ürün bilgileri

Ürün 1. kalite 18 mm opak  beyaz renk suntalamdan imal edilmiştir.

Fiyat: 1,750 TL

AKÜLÜ VOLVO KEPÇE DK-VE888

Ürün bilgileri 

• Batarya Kapasitesi:12V14AH

• Motor:2x35W • Hız: 3-8 KM/S

• Mak. Ağırlık Kapasitesi : 35 KG

• Boyut:162x73,5x96 cm

•Hız:3-8 km/s

• Şarj Süresi 8-12 Saat • Uzaktan Kumanda

• Elektirikli kepçe kontrolü

• Işıklı Farlar

• Eva Tekerler 

• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar

• 5 noktalı emniyet kemeri

• Korna özelliği

• İleri geri vites

Fiyat: 39,000 TL

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BİM’e 27 Haziran Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BENANTE 3’LÜ BAMBU SUNUM TABAĞI SETİ

Ürün bilgileri

 2 adet 21 cm x 14,5 cm tabak

1 adet 33 cm x 23 cm tabak

Fiyat: 319 TL

BENANTE SİLİKON SAPLI BAMBU SERVİS GEREÇLERİ

Ürün bilgileri

 Bambu servis kaşığı

Bambu delikli spatula

Bambu delikli servis kaşığı

Fiyat: 99 TL

 

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BİM’e 27 Haziran Cuma günü Akülü Volvo Kepçe geliyor! (BİM 27 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

SİLİKON MAMA TABAĞI 19 CM

Fiyat: 499 TL

 SİLİKON MAMA KAŞIĞI

Fiyat: 109 TL

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