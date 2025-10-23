BİM'e 28 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e salı günü hangi ürünler geliyor?
BİM'e 28 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e salı günü hangi ürünler geliyor?
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 28 Ekim 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 28 Ekim onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Salı günü hangi ürünlerde indirim var? Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 28 Ekim 2025 Salı indirimleri...
TORKU DANA BATON KAVURMA 1000 G
Fiyat: 799 TL
1 | 82
2 | 82
3 | 82
4 | 82
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.