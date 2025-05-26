BİM'e 28 Mayıs Çarşamba günü Çamaşır ve Bulaşık Makinesi geliyor! (BİM 28 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 28 Mayıs Çarşamba çamaşır ve bulaşık makinesi geliyor. Peki, BİM'de 28 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 28 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 28 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CMS
Ürün bilgileri
Program takibi
İnverter motor
Çocuk kilidi
Dengesiz yük kontrolü
Taşma emniyeti
Fiyat: 12,790 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
Ürün bilgileri
Program takibi
İnverter motor
Çocuk kilidi
Dengesiz yük kontrolü
Taşma emniyeti
Fiyat: 12,990 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS
Ürün bilgileri
Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir fincan rafları
Su taşma emniyet sistemi
Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 12,990 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM
Ürün bilgileri
Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir fincan rafları
Su taşma emniyet sistemi
Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 10,490 TL