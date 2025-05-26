  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM'e 28 Mayıs Çarşamba günü Çamaşır ve Bulaşık Makinesi geliyor! (BİM 28 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e 28 Mayıs Çarşamba günü Çamaşır ve Bulaşık Makinesi geliyor! (BİM 28 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 28 Mayıs Çarşamba çamaşır ve bulaşık makinesi geliyor. Peki, BİM'de 28 Mayıs Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 28 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 28 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 28 Mayıs Çarşamba günü Çamaşır ve Bulaşık Makinesi geliyor! (BİM 28 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 8002 CMS
 

Ürün bilgileri

Program takibi 

İnverter motor 

Çocuk kilidi

Dengesiz yük kontrolü

Taşma emniyeti

Fiyat: 12,790 TL

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM
 
Ürün bilgileri

 Program takibi 

İnverter motor 

Çocuk kilidi

Dengesiz yük kontrolü

Taşma emniyeti

Fiyat: 12,990 TL

 KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS
 
Ürün bilgileri

 Paslanmaz çelik gövde

Ayarlanabilir fincan rafları

Su taşma emniyet sistemi

Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı

Fiyat: 12,990 TL

KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BM
 
Ürün bilgileri

 Paslanmaz çelik gövde

Ayarlanabilir fincan rafları

Su taşma emniyet sistemi

Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı

Fiyat: 10,490 TL

1 | 1
ŞOK'a Kamp Malzemeleri geliyor! ŞOK market 28 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK'a Kamp Malzemeleri geliyor! ŞOK market 28 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu!
BİM'e Cuma günü Klima geliyor! BİM 30 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM'e Cuma günü Klima geliyor! BİM 30 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101’e 29 Mayıs Perşembe günü Derin Dondurucu geliyor! (A101 29 Mayıs AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101’e 29 Mayıs Perşembe günü Derin Dondurucu geliyor! (A101 29 Mayıs AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
A101'e Kamp Çadırı geliyor! A101 market 29 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
A101'e Kamp Çadırı geliyor! A101 market 29 Mayıs 2025 Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!