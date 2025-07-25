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BİM 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu! 3 kilogramlık yoğurtlarda dev indirimi kaçırmayın

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 29 Temmuz 2025 Salı indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 29 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 29 Temmuz Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 29 Temmuz Salı 2025 aktüel ürünler kataloğu…

BİM 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu! 3 kilogramlık yoğurtlarda dev indirimi kaçırmayın - Sayfa 1

TORKU %3 YAĞLI YOĞURT 3 KG

Fiyat: 119 TL

AYNES %0,6 YAĞLI 3 KG

Fiyat: 89 TL

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BİM 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu! 3 kilogramlık yoğurtlarda dev indirimi kaçırmayın - Sayfa 2

DP DURULANMAYAN SIVI SAÇ KREMİ 180 ML

Fiyat: 69 TL

DİFAŞ NANO DİŞ FIRÇASI

Fiyat: 75 TL

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