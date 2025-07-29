BİM 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e bugün hangi ürünler geliyor?
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 29 Temmuz 2025 Salı indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 29 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 29 Temmuz Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 29 Temmuz Salı 2025 aktüel ürünler kataloğu…
PEYSAN TAM YAĞLI OLGUNLAŞTIRILMIŞ EDİRNE BEYAZ PEYNİR 425 G
Fiyat: 139,50 TL
DOST ÇİKOLATALI PASTÖRİZE SÜT 1 LİTRE
Fiyat: 42,50 TL
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