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BİM'e 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e yarın hangi ürünler gelecek?

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 29 Temmuz 2025 Salı indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 29 Temmuz Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 29 Temmuz Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 29 Temmuz 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 29 Temmuz Salı 2025 aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e yarın hangi ürünler gelecek? - Sayfa 1

MURATBEY TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 500 GRAM

Fiyat: 179,50 TL

 KAYA ÇİFTLİĞİ YARIM YAĞLI ERİTME PEYNİR 750 GRAM

Fiyat: 179 TL

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BİM'e 29 Temmuz Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim'e yarın hangi ürünler gelecek? - Sayfa 2

SLEEPY SENSITIVE ISLAK MENDİL 3X90

Fiyat: 75 TL

 DOA YÜZEY TEMİZLEYİCİ 2500 ML

Fiyat: 65 TL

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