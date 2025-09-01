BİM'e Çarşamba günü Yataklı Koltuk geliyor! Bim 3 Eylül Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 3 Eylül 2025 Çarşamba gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Eylül 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 3 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Eylül 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
PAFU LORA KİTAPLIKLI ÇALIŞMA MASASI
Fiyat: 1,799 TL
1 | 6
PAFU YANG METAL KİTAPLIK
Fiyat: 1,699 TL
2 | 6
PAFU HİPPO TEKLİ YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 5,999 TL
3 | 6
PAFU HİPPO ÜÇLÜ YATAKLI KOLTUK
Fiyat: 9,999 TL
4 | 6
