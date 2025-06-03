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BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 3 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

OPPO A60 8GB/128GB CEP TELEFONU

Ürün bilgileri

6,67 inç FHD, yenileme hızı 90 Hz

Arka kamera: 50+5+2 MP

Ön kamera: 8 MP

Ram: 8 GB

Pil gücü: 5000 mAh

Parmak izi okuyucu

Yüz tanıma

ColorOs 14

Fiyat: 9,250 TL

 TELEFON KILIF SÜSLERİ

Fiyat: 129 TL

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BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KUMTEL KABLOSUZ ŞARJLI SPREY MOP

Ürün bilgileri

Ayarlanabilir yükseklik

 Sessiz çalışma

30 W güç

Led aydınlatma

Pil kapasitesi 2000 mAh

 5-6 Saat şarj süresi

 Çalışma süresi 30 dk

 Su tankı kapasitesi 290 ml

 

Fiyat: 1,990 TL

KUMTEL 70L XXL MİDİ FIRIN LX-9320

Ürün bilgileri

 Siyah gövde Inox panel • 3 pişirme fonksiyonlu

İç aydınlatma lambası • Zil uyarılı zaman ayarı

Ayarlanabilir termostat • 1 adet köşeli emaye tepsi

Fırın gücü: 2500 W (Alt 1250+ Üst 1250 W)

 Fiyat: 2,750 TL

 

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BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SEK LABNE 3 X 180 GRAM

Fiyat: 99,50 TL

 NAMET DANA DÖNER 500 GRAM

Fiyat: 269 TL

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BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

CEM SİYAH ZEYTİN 1 KG

Fiyat: 179,50 TL

 OLIOVILLA RIVIERA ZEYTİNYAĞI 5 LİTRE

Fiyat: 745 TL

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