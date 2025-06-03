BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 3 Haziran Salı günü Oppo Cep Telefonu ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 3 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
OPPO A60 8GB/128GB CEP TELEFONU
Ürün bilgileri
6,67 inç FHD, yenileme hızı 90 Hz
Arka kamera: 50+5+2 MP
Ön kamera: 8 MP
Ram: 8 GB
Pil gücü: 5000 mAh
Parmak izi okuyucu
Yüz tanıma
ColorOs 14
Fiyat: 9,250 TL
TELEFON KILIF SÜSLERİ
Fiyat: 129 TL
KUMTEL KABLOSUZ ŞARJLI SPREY MOP
Ürün bilgileri
Ayarlanabilir yükseklik
Sessiz çalışma
30 W güç
Led aydınlatma
Pil kapasitesi 2000 mAh
5-6 Saat şarj süresi
Çalışma süresi 30 dk
Su tankı kapasitesi 290 ml
Fiyat: 1,990 TL
KUMTEL 70L XXL MİDİ FIRIN LX-9320
Ürün bilgileri
Siyah gövde Inox panel • 3 pişirme fonksiyonlu
İç aydınlatma lambası • Zil uyarılı zaman ayarı
Ayarlanabilir termostat • 1 adet köşeli emaye tepsi
Fırın gücü: 2500 W (Alt 1250+ Üst 1250 W)
Fiyat: 2,750 TL