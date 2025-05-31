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  4. BİM’e 3 Haziran’da Katlanır Elektrikli Bisiklet geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’e 3 Haziran’da Katlanır Elektrikli Bisiklet geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 3 Haziran Salı günü elektrikli motor geliyor. Peki, BİM'de 3 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e 3 Haziran’da Katlanır Elektrikli Bisiklet geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ADAPTÖR VE KABLO KORUYUCU SET

Fiyat: 129 TL

AKILLI SAAT CHARMLARI

Fiyat: 149 TL

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BİM’e 3 Haziran’da Katlanır Elektrikli Bisiklet geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

Motor: 250W - Akü: 36V 10Ah

Maksimum Hız: 25 km/h 

Sürüş Mesafesi: 35-45 km

Vites: Shimano 7

Ağırlık: 27/127

 Fiyat: 19,990 TL

 ARZUM TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ OKKA MINIO JET

Ürün bilgileri

5 Fincan Kapasite 

Kahve Ölçü Kaşığı

 Fiyat: 1,290 TL

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BİM’e 3 Haziran’da Katlanır Elektrikli Bisiklet geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ANA SULTAN ÇİFTLİĞİ KAYMAK 150 GR

Fiyat: 59 TL

 PEYSAN YARIM YAĞLI TULUM PEYNİRİ 600 GR

Fiyat: 199 TL

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BİM’e 3 Haziran’da Katlanır Elektrikli Bisiklet geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

BİZEBİ BALDO PİRİNÇ 2,5 KG

Fiyat: 139 TL

 MUTLU MAKARNA ÇEŞİTLERİ 500 GR

Fiyat: 14,75 TL

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