BİM’e 3 Haziran’da Katlanır Elektrikli Bisiklet geliyor!(BİM 3 HAZİRAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 3 Haziran Salı günü elektrikli motor geliyor. Peki, BİM'de 3 Haziran Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 3 Haziran Salı günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 3 Haziran 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
KATLANIR KALIN TEKER ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
Motor: 250W - Akü: 36V 10Ah
Maksimum Hız: 25 km/h
Sürüş Mesafesi: 35-45 km
Vites: Shimano 7
Ağırlık: 27/127
Fiyat: 19,990 TL
ARZUM TÜRK KAHVESİ MAKİNESİ OKKA MINIO JET
Ürün bilgileri
5 Fincan Kapasite
Kahve Ölçü Kaşığı
Fiyat: 1,290 TL
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ANA SULTAN ÇİFTLİĞİ KAYMAK 150 GR
Fiyat: 59 TL
PEYSAN YARIM YAĞLI TULUM PEYNİRİ 600 GR
Fiyat: 199 TL
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