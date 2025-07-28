BİM'e 30 Temmuz Çarşamba günü Klima geliyor! (BİM 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü klima ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
SİMFER KLİMA 9000 BTU KLİMA SİMFER SV-9001
Ürün bilgileri
• Duvar Tipi Split Klima
• Inverter Motor • R32 Gaz Tipi
• A++ Soğutma Enerji Sınıfı
• A+ Isıtma Enerji Sınıfı
• Kolay Temizlenen Ön Panel
• Kendi Kendini Temizleme
• Çift Yönlü Montaj Kolaylığı
Fiyat: 18,990 TL
KUMTEL 2 MUSLUKLU SU SEBİLİ HWD-06
Ürün bilgileri
• Ilık ve Soğuk 2 Musluk
• R134a Soğutma Gazı
• Kaynaklı tank • Kabinsiz
• Nominal Güç: 85W
• Soğutma Akımı: 0.8A
• İklimlendirilmiş Sınıf
• Soğuk Su:15° 1,5L/Saat
• Soğuk Tank Kapasitesi: 3L
• Boyut: 32 x 32 x 98 CM
Fiyat: 5,250 TL