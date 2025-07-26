BİM'e 30 Temmuz Çarşamba günü Masaj Koltuğu geliyor! (BİM 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü masaj koltuğu ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL MASAJ KOLTUĞU LXMC-01
Ürün bilgileri
• Yenilikçi Arka Manyetik Mekanizma
• Ayak Altında 3 Bölmeli Eksantrik Tekerlekler
• Bel ve Bacak Karbon Fiber Isıtma
• 22 Otomatik Program • Bluetooth Müzik
• Tüm Vücut Hava Basıncı Masajı • Ekstra Uzun Yay
• Tek Tuşla Sallanan Koltuk Modu
• Sesli Komut ile Çalıştırma
• LCD Kontrol Ekranı • Çevrimdışı Ses Kontrolü
• Dik Boyut: 1490x720x1070 mm
• Yatar Boyutu: 1690x720x850 mm
Fiyat: 45,000 TL
HOMEDIUS SMART SÜNGER TEK KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• Fermuarlı Yatak Kılıfı • Support Sünger
• Çift Taraflı Kullanım • Bel Sırt Desteği
• Roll Pack Paketleme
Fiyat: 1,590 TL