BİM'e 30 Temmuz Çarşamba günü Nofrost Buzdolabı geliyor! (BİM 23 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü nofrost buzdolabı ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 30 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 30 Temmuz Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL 266L NOFROST BUZDOLABI HTMF-270
Ürün bilgileri
• Toplam Hacim: 266L
• Dondurucu Bölme Hacmi: 60 L
• Soğutucu Bölme Hacmi: 163.0L
• 5 yıl invertör kompresör garantilidir.
• Ücretsiz kurulum
Fiyat: 16,900 TL
HOMEDIUS MULTI COMFORT VISCO TORBA YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• Visco Gell sünger teknolojisi
• Gravity Pocket yay teknolojisi
• Kuş tüyü sünger teknolojisi
• Çift katlı örme kumaş
• Çift taraflı kullanım
• Roll Pack paketleme
Fiyat: 6,290 TL