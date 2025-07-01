BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! (BİM 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy cep telefonu ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 4 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 4 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
SAMSUNG GALAXY S21 FE CEP TELEFONU 8GB/128GB
Ürün bilgileri
6,4 inç
Arka kamera: 12+12+8 MP
Ön kamera: 32 MP
RAM: 8 GB
Dahili hafza: 128 GB
8 çekirdek
Pil gücü: 4500mAh
Parmak izi okuyucu
Yüz tanıma
NFC var
Fiyat: 15,990 TL
ARZUM CHOPPY DOĞRAYICI
Ürün bilgileri
• 600 W
• 1 lt. kapasiteli işlem haznesi
• Tek kademeli hız ayarı
• Paslanmaz çelik doğrayıcı bıçak
• Kaymayı önleyen ayaklar
Fiyat: 1,250 TL
GLASS IN LOVE CAM ESPRESSO BARDAĞI 110 CC 6’LI
Fiyat: 79 TL
CHEF’S PRO KREP TAVA 32 CM
Fiyat: 299 TL