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  4. BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! (BİM 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! (BİM 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy cep telefonu ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 4 Temmuz Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 4 Temmuz Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 4 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! (BİM 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SAMSUNG GALAXY S21 FE CEP TELEFONU 8GB/128GB

Ürün bilgileri

6,4 inç

Arka kamera: 12+12+8 MP

Ön kamera: 32 MP

RAM: 8 GB

Dahili hafza: 128 GB

8 çekirdek

Pil gücü: 4500mAh

Parmak izi okuyucu

Yüz tanıma

NFC var

Fiyat: 15,990 TL

ARZUM CHOPPY DOĞRAYICI

Ürün bilgileri

• 600 W

• 1 lt. kapasiteli işlem haznesi 

• Tek kademeli hız ayarı

• Paslanmaz çelik doğrayıcı bıçak 

• Kaymayı önleyen ayaklar

Fiyat: 1,250 TL

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BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! (BİM 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BIXL ZEUGMA RATTAN MASA 70X120 CM
 

Fiyat: 1,099 TL

 BIXL KATLANIR SEHPA

 Fiyat: 499 TL

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BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! (BİM 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

GLASS IN LOVE CAM ESPRESSO  BARDAĞI 110 CC 6’LI

Fiyat: 79 TL

CHEF’S PRO KREP TAVA 32 CM

Fiyat: 299 TL

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BİM'e 4 Temmuz Cuma günü Samsung Galaxy Cep Telefonu geliyor! (BİM 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ÇEMBERLİ BADYA

Fiyat: 59 TL

ÇİKOLATA DESENLİ SAKLAMA KABI 3X80 ML

Fiyat: 69 TL

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