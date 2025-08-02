BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü Sulu Portatif Soğutucu geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren sulu portatif soğutucu ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL HAC-03 SULU PORTATİF SOĞUTUCU
Ürün bilgileri
• 80W Güçlü Soğutma
• Buz Kristali Teknolojisi: Buz kristali ile birlikte gelir (476x120x27mm)
• 2 Rüzgar Modu: Doğal ve normal rüzgar
• 3 Hız Seviyesi: Düşük, orta, yüksek
• Geniş Kapsama Alanı: 60° sola-sağa ve 120° yukarı-aşağı salınım ile geniş hava akışı dağılımı
• Kolay Su Doldurma: Üstten su ekleme özelliği ile eğilmeye gerek kalmaz
• Büyük Su Tankı: 5L-14L kapasite, uzun süreli soğutma sağlar
• Enerji Tasarruflu: Saatte yalnızca 0.3L su kullanır, su ve enerji tasarrufu sağlar
• Sessiz Çalışma: Ses seviyesi ≤ 65dB, huzurlu bir ortam sağlar
• Kompakt ve Taşınabilir: Hafif tasarım, tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilir
• Uzaktan Kumanda ve Dijital Ekran: Uzaktan kumanda ve dijital ekran ile kolayca kontrol edin
• 12 Saatlik Zamanlayıcı Fonksiyonu: Soğutma süresini 12 saate kadar ayarlamanıza olanak tanır
• Ürün Boyutu: 380x280x770 mm
• Güç Kablosu Uzunluğu: 1.7m
Fiyat: 4,490 TL
KEYSMART ÇAMAŞIR MAKİNESİ 9 KG KEY 910 CM
Ürün bilgileri
• Program takibi,
• Inverter motor,
• Çocuk kilidi,
• Taşma emniyeti
Fiyat: 14,990 TL