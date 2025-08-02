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BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü Sulu Portatif Soğutucu geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren sulu portatif soğutucu ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü Sulu Portatif Soğutucu geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL HAC-03 SULU PORTATİF SOĞUTUCU

Ürün bilgileri

• 80W Güçlü Soğutma 

• Buz Kristali Teknolojisi: Buz kristali ile birlikte gelir (476x120x27mm) 

• 2 Rüzgar Modu: Doğal ve normal rüzgar 

• 3 Hız Seviyesi: Düşük, orta, yüksek 

• Geniş Kapsama Alanı: 60° sola-sağa ve 120° yukarı-aşağı salınım ile geniş hava akışı dağılımı 

• Kolay Su Doldurma: Üstten su ekleme özelliği ile eğilmeye gerek kalmaz 

• Büyük Su Tankı: 5L-14L kapasite,  uzun süreli soğutma sağlar 

• Enerji Tasarruflu: Saatte yalnızca 0.3L su kullanır, su ve enerji tasarrufu sağlar 

• Sessiz Çalışma: Ses seviyesi ≤ 65dB, huzurlu bir ortam sağlar 

• Kompakt ve Taşınabilir: Hafif tasarım, tekerlekleri sayesinde kolayca taşınabilir 

• Uzaktan Kumanda ve Dijital Ekran:  Uzaktan kumanda ve dijital ekran ile kolayca kontrol edin 

• 12 Saatlik Zamanlayıcı Fonksiyonu: Soğutma süresini 12 saate kadar ayarlamanıza olanak tanır 

• Ürün Boyutu: 380x280x770 mm 

• Güç Kablosu Uzunluğu: 1.7m

Fiyat: 4,490 TL

KEYSMART ÇAMAŞIR MAKİNESİ 9 KG KEY 910 CM

Ürün bilgileri

• Program takibi, 

• Inverter motor, 

• Çocuk kilidi, 

• Taşma emniyeti

Fiyat: 14,990 TL

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BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü Sulu Portatif Soğutucu geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS ÇARŞAMBA KATALOĞU) - Sayfa 2

CORBY M4 DENİZ SCOOTERI

Fiyat: 24,999 TL

CORBY ŞİŞME SÖRF TAHTASI SETİ

Fiyat: 11,999 TL

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