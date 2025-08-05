BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü X3 Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 6 AĞUTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren X3 aksiyon kamerası ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS
Ürün bilgileri
• Paslanmaz çelik gövde
• Ayarlanabilir fincan rafları
• Su taşma emniyet sistemi
• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 12,490 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT
Ürün bilgileri
• Program takibi
• Çocuk kilidi
• Led su tankı doluluk göstergesi
• Filtre temizleme uyarısı
• Program sonu uyarısı
Fiyat: 11,990 TL
INSTA360 X3 AKSİYON KAMERASI
Ürün bilgileri
10 metre su geçirmez dayanıklı gövde yapısı
Gelişmiş yapay zeka düzenleme
Görünmez selfie çubuğu desteği
Sesli komut
81 dakika çalışma süresi
Aktif HDR
Fiyat: 14,500 TL
CORBY ELEKTRİKLİ ŞİŞME DENİZ VE HAVUZ YATAĞI ÇİFT MOTOR M60
Fiyat: 9,999 TL