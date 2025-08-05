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  4. BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü X3 Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 6 AĞUTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü X3 Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 6 AĞUTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren X3 aksiyon kamerası ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü X3 Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 6 AĞUTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ KEY 4014 BMS

Ürün bilgileri

• Paslanmaz çelik gövde 

• Ayarlanabilir fincan rafları

 • Su taşma emniyet sistemi 

• Tuz/Parlatıcı uyarı ışığı

Fiyat: 12,490 TL

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT

Ürün bilgileri

• Program takibi 

• Çocuk kilidi 

• Led su tankı  doluluk göstergesi 

• Filtre temizleme uyarısı 

• Program sonu uyarısı

Fiyat: 11,990 TL

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BİM’e 6 Ağustos Çarşamba günü X3 Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 6 AĞUTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

INSTA360 X3 AKSİYON KAMERASI

Ürün bilgileri

10 metre su geçirmez dayanıklı gövde yapısı
Gelişmiş yapay zeka düzenleme
Görünmez selfie çubuğu desteği
Sesli komut
81 dakika çalışma süresi
Aktif HDR

Fiyat: 14,500 TL

CORBY ELEKTRİKLİ ŞİŞME DENİZ VE HAVUZ YATAĞI ÇİFT MOTOR M60

Fiyat: 9,999 TL

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