BİM’e 7-13 Ağustos tarihleri arasında zarafetiyle göz kamaştıran Lav Cam Ürünleri geliyor!
Zarafeti ve kalitesiyle hayran bırakacak Lav cam ürünleri, 7 - 13 Ağustos tarihleri arasında BİM’de tüketicilerle buluşuyor. Raflarda yerini alacak bu benzersiz seride; göz alıcı renkli desenli çay seti, büyük boy cam meşrubat bardağı ve günlük kullanıma uygun cam su bardağı yer alıyor. Ayrıca yiyecekleri en sağlıklı şekilde koruyan dayanıklı cam saklama kabı ile estetik cam kaseler de avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
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