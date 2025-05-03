BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü 6 kapaklı gardırop geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 7 Mayıs Çarşamba günü 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 7 Mayıs Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 7 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 7 Mayıs Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
HAZERFAN 6 KAPAK 2 ÇEKMECELİ GARDIROP
Ürün bilgileri
•18 mm suntalamdan üretilmiştir.
Fiyat: 7,750 TL
KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L
Ürün bilgileri
• Model: HTMF-210
• Enerji Sınıfı: E
• İç Aydınlatma Lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
• Toplam Hacim: 204 Litre
• Dondurma Kapasitesi: 2kg/24h”
Fiyat: 11,990 TL
KUMTEL ÇİFT HAZNELİ FRİTÖZ 11 LT
Ürün bilgileri
• Güç: 1550-1850 Watt
• Kapasite: 11 L
• Yemek pişirirken koku yapmaz.
• İki hazneli tasarımı ile 2 yemeği aynı anda pişirir.
• Geniş Şeffaf Pencere
• 90 dk Zamanlayıcı
• 40°C ila 230°C Geniş Sıcaklık Aralığı
• Yapışmaz Kaplama İle Kolay Temizlik
• 8 Otomatik Ayar Menüsü
• Ürün Boyutu: 325x425x405 mm
Fiyat: 5,250 TL