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  4. BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü 6 kapaklı gardırop geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü 6 kapaklı gardırop geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 7 Mayıs Çarşamba günü 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop ve daha birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 7 Mayıs Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 7 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 7 Mayıs Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü 6 kapaklı gardırop geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

HAZERFAN 6 KAPAK 2 ÇEKMECELİ GARDIROP

Ürün bilgileri

•18 mm suntalamdan üretilmiştir.

Fiyat: 7,750 TL

KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L

Ürün bilgileri

• Model: HTMF-210
• Enerji Sınıfı: E
• İç Aydınlatma Lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
• Toplam Hacim: 204 Litre
• Dondurma Kapasitesi: 2kg/24h”

Fiyat: 11,990 TL

KUMTEL ÇİFT HAZNELİ FRİTÖZ 11 LT

Ürün bilgileri

• Güç: 1550-1850 Watt

• Kapasite: 11 L

• Yemek pişirirken koku yapmaz.

• İki hazneli tasarımı ile 2 yemeği aynı anda pişirir.

• Geniş Şeffaf Pencere 

• 90 dk Zamanlayıcı

• 40°C ila 230°C Geniş Sıcaklık Aralığı

• Yapışmaz Kaplama İle Kolay Temizlik

• 8 Otomatik Ayar Menüsü

• Ürün Boyutu: 325x425x405 mm

Fiyat: 5,250 TL

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