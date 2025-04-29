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  4. BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor. Peki, BİM'de 7 Mayıs Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 7 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L
 

Ürün bilgileri

• Model: HTMF-210
• Enerji Sınıfı: E
• İç Aydınlatma Lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
• Toplam Hacim: 204 Litre
• Dondurma Kapasitesi: 2kg/24h”

Fiyat: 11,990 TL

ROLWAL BENZİNLİ JENARATÖR RB-J-GE-3800X
 

Ürün bilgileri

 • 4 Zamanlı Motor

• Hava Soğutmalı

• Benzinli 

• Gerilim :220 V

• Güç :7 Hp 

• Çalışma Şekli: İpli  

• Yakıt Deposu: 15 Lt

• Yağ Kapasitesi:0,6 L

• Metal Gövde 

•  Bakır Sarım

• Renk:Siyah (Turuncu)

 Fiyat: 9,990 TL

 

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BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KUMTEL DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI HSA-103
 

Ürün bilgileri

 • Kolay filtre değişimi 

• Yüksek hacimli 

filtrelenmiş su çıkışı

• 2 filtre (PAC-RO) 

• Güç: 60W pompalı

• Filtre ömrü: PAC (3600L 1 Yıl) 

• RO (7200L 2 Yıl)

• Ölçüleri: 37,5x13,4x36 cm 

• Net Ağırlık: 7.1 kg

 Fiyat: 5,250 TL

 ONVO 32 İNÇ IPS ve SRGB Ekran QHD Monitör OV32MNT301GQ
 

Ürün bilgileri

 • 2560x1440 2K • Adaptive Sync

• 180 Hz • 1ms • 300 Nits 

• HDR • Hoparlör 2x2 W • x2 HDMI

 Fiyat: 7,990 TL

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BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ONVO 24 İNÇ IPS EKRAN FHD MONİTÖR OV24MNT202G
 

Ürün bilgileri

 • 1920x1080 

• Adaptive Sync

• 180 Hz 

• 1ms 

• 300 Nits 

• HDR

• Hoparlör 2x2 W 

• x2 HDMI

 Fiyat: 3,990 TL

DELONGHI TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ ECAM290.61.B
 

Ürün bilgileri

•  15 Bar Basınç 

•  ‘’LatteCrema’’ Hot Teknolojisi

•  Zengin, kremamsı ve kalıcı süt köpüğü

•  Espresso, Cappuccino, Coffee ve Sıcak Su

•  ‘’My Latte’’ ile haznedeki sütün tamamını kullanır

•  Dokunmatik Kontrol Paneli

•  Otomatik temizlenen süt haznesi

•  Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar

 Fiyat: 17,990 TL

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BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

DİVAN KAHVE KÖŞESİ

 Ürün bilgileri

 18 mm birinci sınıf  suntalamdan üretilmiştir.

 Fiyat: 7,450 TL

 

 

 

DANİLO ÇEKMECELİ MAKYAJ MASASI
 

Ürün bilgileri

18 mm birinci sınıf  suntalamdan üretilmiştir.

 Fiyat: 4,490 TL

 

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