BİM'e 7 Mayıs Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor! (BİM 7 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü benzinli jeneratör geliyor. Peki, BİM'de 7 Mayıs Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 7 Mayıs Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
KUMTEL ÇİFT KAPILI BUZDOLABI DFROST 204 L
Ürün bilgileri
• Model: HTMF-210
• Enerji Sınıfı: E
• İç Aydınlatma Lambası
• Soğutucu: R600a, 45g
• Toplam Hacim: 204 Litre
• Dondurma Kapasitesi: 2kg/24h”
Fiyat: 11,990 TL
ROLWAL BENZİNLİ JENARATÖR RB-J-GE-3800X
Ürün bilgileri
• 4 Zamanlı Motor
• Hava Soğutmalı
• Benzinli
• Gerilim :220 V
• Güç :7 Hp
• Çalışma Şekli: İpli
• Yakıt Deposu: 15 Lt
• Yağ Kapasitesi:0,6 L
• Metal Gövde
• Bakır Sarım
• Renk:Siyah (Turuncu)
Fiyat: 9,990 TL
KUMTEL DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI HSA-103
Ürün bilgileri
• Kolay filtre değişimi
• Yüksek hacimli filtrelenmiş su çıkışı
• 2 filtre (PAC-RO)
• Güç: 60W pompalı
• Filtre ömrü: PAC (3600L 1 Yıl)
• RO (7200L 2 Yıl)
• Ölçüleri: 37,5x13,4x36 cm
• Net Ağırlık: 7.1 kg
Fiyat: 5,250 TL
ONVO 32 İNÇ IPS ve SRGB Ekran QHD Monitör OV32MNT301GQ
Ürün bilgileri
• 2560x1440 2K
• Adaptive Sync
• 180 Hz • 1ms
• 300 Nits
• HDR
• Hoparlör 2x2 W
• x2 HDMI
Fiyat: 7,990 TL
ONVO 24 İNÇ IPS EKRAN FHD MONİTÖR OV24MNT202G
Ürün bilgileri
• 1920x1080
• Adaptive Sync
• 180 Hz
• 1ms
• 300 Nits
• HDR
• Hoparlör 2x2 W
• x2 HDMI
Fiyat: 3,990 TL
DELONGHI TAM OTOMATİK KAHVE MAKİNESİ ECAM290.61.B
Ürün bilgileri
• 15 Bar Basınç
• ‘’LatteCrema’’ Hot Teknolojisi
• Zengin, kremamsı ve kalıcı süt köpüğü
• Espresso, Cappuccino, Coffee ve Sıcak Su
• ‘’My Latte’’ ile haznedeki sütün tamamını kullanır
• Dokunmatik Kontrol Paneli
• Otomatik temizlenen süt haznesi
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar
Fiyat: 17,990 TL
DİVAN KAHVE KÖŞESİ
Ürün bilgileri
18 mm birinci sınıf suntalamdan üretilmiştir.
Fiyat: 7,450 TL
DANİLO ÇEKMECELİ MAKYAJ MASASI
Fiyat: 4,490 TL