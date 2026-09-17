BİM'E 75 İNÇ DEV EKRAN GELİYOR: TCL GOOGLE TV 23 EYLÜL'DE SATIŞTA! (BİM 23-29 EYLÜL)
BİM 23 Eylül Çarşamba aktüel kataloğu yayınlandı ve teknoloji kategorisinin yıldızı belli oldu! Eve sinema sistemi kurmak isteyenlerin beklediği dev ekran geliyor: 2026 model TCL 75V6D 75 inç 4K Ultra HD Google TV, sadece 48.900 TL'ye BİM raflarında olacak. Google TV desteği sayesinde Netflix, YouTube, Disney+ gibi tüm platformları tek kumandayla kullanabileceğiniz televizyon, AiPQ işlemcisi, Dolby Audio ses sistemi, HDR10 görüntü kalitesi ve ince çerçeveli şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Stoklar bitmeden yakalayın!
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