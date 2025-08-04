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  4. Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren aksiyon kamerası ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

IMEX 4K 30FPS AKSİYON KAMERASI

Fiyat: 1,790 TL

LEDLİ ORGANİZER MAKYAJ AYNASI

Fiyat: 349 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BÜRÜMCÜK PANTOLON KADIN

Fiyat: 199 TL

SÜZME BEZİ 50X50 CM

Fiyat: 39 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

3'LÜ SALATA KASESİ

Fiyat: 65 TL

POŞET YAPIŞTIRICI

Fiyat: 75 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

BORCAM KAPAKLI TENCERE

Fiyat: 219 TL

ECHO KASE 320 CC

Fiyat: 119 TL

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