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  4. Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren aksiyon kamerası ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 1

IMEX 4K 30FPS AKSİYON KAMERASI

Fiyat: 1,790 TL

KUMTEL SPREY YAĞDANLIK 200 ML

Fiyat: 109 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 2

OYUNCAK SÜRTMELİ ARABA

Fiyat: 79 TL

DENİZALTI OYUN SETİ

Fiyat: 129 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 3

HOBBY LIFE KAPAKLI DESENLİ PİPETLİ BARDAK

Fiyat: 22 TL

 SÜRGÜLÜ SÜZGEÇ

Fiyat: 55 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Aksiyon Kamerası geliyor! (BİM 5 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - Sayfa 4

DANTEL ÇAY SETİ 145 CC 6’LI

Fiyat: 339 TL

ECHO KASE 320 CC

Fiyat: 119 TL

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