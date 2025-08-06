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  4. Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA KATALOĞU)

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren 5 pervaneli vantilatör ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA KATALOĞU) - Sayfa 1

KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET EFD3

Fiyat: 24,990 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA KATALOĞU) - Sayfa 2
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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA KATALOĞU) - Sayfa 3
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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Katlanabilir Elektrikli Bisiklet geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA KATALOĞU) - Sayfa 4
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