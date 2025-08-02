Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Şarjlı Kablosuz Süpürge geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren şarjlı kablosuz süpürge ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
YAPIŞKANLI DUVAR BAHARATLIĞI 12’Lİ
Fiyat: 399 TL
CAM SAKLAMA KABI ÇEŞİTLERİ 125 CC
Fiyat: 22 TL
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