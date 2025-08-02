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  4. Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Şarjlı Kablosuz Süpürge geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Şarjlı Kablosuz Süpürge geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren şarjlı kablosuz süpürge ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Şarjlı Kablosuz Süpürge geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

ARZUM PETA ÜTÜ MOR

Fiyat: 899 TL

FİGÜRLÜ AYDINLATMA (ASKILI TAVŞAN)

Fiyat: 399 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Şarjlı Kablosuz Süpürge geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

PANTOLON ERKEK

Fiyat: 199 TL

KURBAĞA BALIK TUTMA OYUNU

Fiyat: 329 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Şarjlı Kablosuz Süpürge geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

YAPIŞKANLI DUVAR BAHARATLIĞI 12’Lİ

Fiyat: 399 TL

CAM SAKLAMA KABI ÇEŞİTLERİ 125 CC

Fiyat: 22 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Şarjlı Kablosuz Süpürge geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

ECHO KASE 180 CC

Fiyat: 99 TL

BORCAM KARE FIRIN TEPSİ 1080 CC - 21X16 CM

Fiyat: 129 TL

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