Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Vantilatör geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren 5 pervaneli vantilatör ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
SENNA 50 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 50UQ9500F
Fiyat: 13,490 TL
KUMTEL 16 İNÇ 5 PERVANELİ VANTİLATÖR
Fiyat: 949 TL
1 | 4