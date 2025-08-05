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  4. Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Vantilatör geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Vantilatör geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren 5 pervaneli vantilatör ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 8 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 8 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Vantilatör geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SENNA 50 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 50UQ9500F

Fiyat: 13,490 TL

KUMTEL 16 İNÇ 5 PERVANELİ VANTİLATÖR

Fiyat: 949 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Vantilatör geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

DAGİ ŞORT TAKIM ERKEK

Fiyat: 459 TL

DAGİ ŞORT TAKIM KADIN

Fiyat: 459 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Vantilatör geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ÜTÜ MASASI

Fiyat: 799 TL

KELEBEK KURUTMALIK

Fiyat: 649 TL

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Bim’e 8 Ağustos Cuma günü Vantilatör geliyor! (BİM 8 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KAPAKLI PATISSERRIE SERVİS TABAĞI 26 CM

Fiyat: 299 TL

LEAFY KAVANOZ 1080 CC

Fiyat: 229 TL

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