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  4. BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 9 Mayıs 2025 Cuma günü 4x4 arazi aracı geliyor. Peki, BİM'de 9 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 9 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Mayıs 2025 Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Mayıs Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

4 KAPAKLI BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP

(51 X 161 CM)

Fiyat: 2,290 TL

ÇİFT KİŞİLİK PİKE (200X220 CM)

Fiyat: 299 TL

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BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

4X4 ARAZİ ARACI

Ürün bilgileri

• Profesyonel Büyük Burulma Pervane

• Büyük Kapasiteli Şarj Edilebilir Pil • Güçlü Yüksek Hızlı Motor

• 1:14 Oranında Küçültülmüş Model  

• Bağımsız Süspansiyonlu Tekerlekler 

• Fırçasız Motor • 45a Fırçasız Esc • 7.4 ve 1500 mAH Batarya

Fiyat: 7,950 TL

KUMANDALI YÜKSEK HIZLI SPOR ARABA

Ürün bilgileri

• Fırçasız Motor • 45 A fırçasız Esc • 3650 Fırçasız Motor

• Ayarlanabilir Süspansiyon • Alaşım Dişli 

• Led Aydınlatma

• Bilyalı Rulmanlar/Çelik Mil • 1:10Küçültülmüş Model

• Kauçuk Lastikler• 7.4 V 3000 mAH 

Yüksek Hızlı İyon-Pil

Fiyat: 12,950 TL

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BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TEK TOKA KADIN TERLİK

Fiyat: 105 TL

KALIN TABAN TEK BANT TERLİK

Fiyat: 125 TL

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BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

BORCAM KAPAKLI OVAL TENCERE 2250 CC-34 CM

Fiyat: 329 TL

NIAGARA SÜRAHİ 2500 CC

Fiyat: 199 TL

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