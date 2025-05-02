BİM'e 9 Mayıs Cuma günü 4x4 Arazi Aracı geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 9 Mayıs 2025 Cuma günü 4x4 arazi aracı geliyor. Peki, BİM'de 9 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 9 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Mayıs 2025 Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Mayıs Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
4 KAPAKLI BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP
(51 X 161 CM)
Fiyat: 2,290 TL
ÇİFT KİŞİLİK PİKE (200X220 CM)
Fiyat: 299 TL
4X4 ARAZİ ARACI
Ürün bilgileri
• Profesyonel Büyük Burulma Pervane
• Büyük Kapasiteli Şarj Edilebilir Pil • Güçlü Yüksek Hızlı Motor
• 1:14 Oranında Küçültülmüş Model
• Bağımsız Süspansiyonlu Tekerlekler
• Fırçasız Motor • 45a Fırçasız Esc • 7.4 ve 1500 mAH Batarya
Fiyat: 7,950 TL
KUMANDALI YÜKSEK HIZLI SPOR ARABA
Ürün bilgileri
• Fırçasız Motor • 45 A fırçasız Esc • 3650 Fırçasız Motor
• Ayarlanabilir Süspansiyon • Alaşım Dişli
• Led Aydınlatma
• Bilyalı Rulmanlar/Çelik Mil • 1:10Küçültülmüş Model
• Kauçuk Lastikler• 7.4 V 3000 mAH
Yüksek Hızlı İyon-Pil
Fiyat: 12,950 TL