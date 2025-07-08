BİM'e 9 Temmuz Cuma günü Çocuk Motoru geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü çocuk motoru ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 9 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
NORTH PACIFIC LEDLİ MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI
Ürün bilgileri
• Kişiselleştirilebilir Led ekranlar
• 6 Adet saklama alanı
• Led Ekranlar Powerbank ile çalışır. (Ürün içerisine dahil değildir.)
• Ön yüzey malzemesi ABS+PC
• Arka yüzey malzemesi :1680PV
• 2 Yıl Garanti
Fiyat: 5,490 TL
CORBY ÇOCUK MOTORU
Ürün bilgileri
• Pil: Li-lon 21,9V 5,2 Ah
• Güc: 24V 160W
• Tork (Nm): 11
• Tırmanma açisi: 10°
• Taşıma kapasitesi: 65 kg
• Maksimum hız: 16 km
• Menzil: 13 km
• Hız modu: 3 seviye
• Fren: Arka
• Lastik boyutu: 12,5x3”
• Şarj dolum süresi: 4 saat
• Aydınlatma: Ön Far
• Tavsiye edilen yas aralığı: 6-14 yaş arası
• Ürün boyutu: 114,41x61, 23x68,77 cm
• Ürün ağırlığı: 15,9kg
• 2 Yıl Garanti
Fiyat: 11,990 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Ürün bilgileri
Kapı açık alarmı
Eco-tatil modu
E enerji sınıfı
Fiyat: 13,990 TL
KEYSMART 4 PROGRAMLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Ürün bilgileri
Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir fincan rafları
Su taşma emniyet sistemi
Tuz/parlatıcı uyarı ışığı
Fiyat: 12,990 TL