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  4. BİM'e 9 Temmuz Cuma günü Çocuk Motoru geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e 9 Temmuz Cuma günü Çocuk Motoru geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü çocuk motoru ve daha birçok indirimli ürün geliyor. Peki, BİM'de 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü başka hangi ürünlerde indirim var? 9 Temmuz Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e 9 Temmuz Cuma günü Çocuk Motoru geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

NORTH PACIFIC LEDLİ MOTOSİKLET SIRT ÇANTASI

Ürün bilgileri

• Kişiselleştirilebilir Led ekranlar 

• 6 Adet saklama  alanı 

• Led Ekranlar Powerbank ile çalışır. (Ürün içerisine dahil değildir.)

• Ön yüzey malzemesi ABS+PC 

• Arka yüzey malzemesi :1680PV

• 2 Yıl Garanti 

Fiyat: 5,490 TL

 CORBY ÇOCUK MOTORU

Ürün bilgileri

•  Pil: Li-lon 21,9V 5,2 Ah 

• Güc: 24V 160W 

• Tork (Nm): 11 

• Tırmanma açisi: 10° 

•  Taşıma kapasitesi: 65 kg 

•  Maksimum hız: 16 km 

•  Menzil: 13 km 

•  Hız modu: 3 seviye 

•  Fren: Arka 

•  Lastik boyutu: 12,5x3” 

•  Şarj dolum süresi: 4 saat 

•  Aydınlatma: Ön Far 

•  Tavsiye edilen yas aralığı:  6-14 yaş arası 

•  Ürün boyutu: 114,41x61, 23x68,77 cm 

•  Ürün ağırlığı: 15,9kg  

• 2 Yıl Garanti 

Fiyat: 11,990 TL

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BİM'e 9 Temmuz Cuma günü Çocuk Motoru geliyor! (BİM 9 TEMMUZ ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE

Ürün bilgileri

Kapı açık alarmı

Eco-tatil modu

E enerji sınıfı

Fiyat: 13,990 TL

 KEYSMART 4 PROGRAMLI ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Ürün bilgileri

Paslanmaz çelik gövde

Ayarlanabilir fincan rafları

Su taşma emniyet sistemi

Tuz/parlatıcı uyarı ışığı

Fiyat: 12,990 TL

 

 

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Tarihte bugün: 9 Temmuz
Tarihte bugün: 9 Temmuz
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