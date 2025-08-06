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  4. BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren akıllı pişirici ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KEYSMART NO FROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 26,490 TL

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BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2
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BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3
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BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 12,490 TL

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