BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’e bugün Akıllı Pişirici geliyor! (BİM 6 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren akıllı pişirici ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART NO FROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 26,490 TL
1 | 11
2 | 11
3 | 11
KEYSMART 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 12,490 TL
4 | 11
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