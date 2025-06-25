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  4. BİM'e Akülü Mercedes Araba ve Kurutma Makinesi geldi! (BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM'e Akülü Mercedes Araba ve Kurutma Makinesi geldi! (BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün akülü Mercedes araba ve kurutma makinesi geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e Akülü Mercedes Araba ve Kurutma Makinesi geldi! (BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

TULPAR TD3 V1.11.1.3 DESKTOP

Ürün bilgileri
 

İşlemci: Core i5 14400F

Ram: 16 GB -SSD: 1 TB

Grafik Kartı: RTX 4060TI

İşletim Sistemi: Windows 11

Fiyat: 54,000 TL

 
AKÜLÜ MERCEDES AMG DK-663
 

Ürün bilgileri

 • Hız: 3-8 KM/S

• Şarj Süresi 8-12 Saat

• Tavan aydınlatması

• Uzaktan Kumanda

• Işıklı farlar

• Eva Tekerler

• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar

• 5 noktalı emniyet kemeri

• Korna özelliği

• İleri geri vites

• Batarya Kapasitesi: 2x12v14AH

• Motor: 4x35W

• Mak. Ağırlık Kapasitesi : 80 kg

 Fiyat: 59,000 TL

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BİM'e Akülü Mercedes Araba ve Kurutma Makinesi geldi! (BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS GRİ
 

Ürün bilgileri

 • Kapı açık alarmı

• Tatil modu

•Dondurucu bölme 150 L

•Soğutucu bölme 340 L

Fiyat: 23,490 TL

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT

Ürün bilgileri

 • Program takibi 

• Çocuk kilidi

• Led su tankı doluluk göstergesi

• Filtre temizleme uyarısı

• Program sonu uyarısı

 Fiyat: 11,490 TL

 

 

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