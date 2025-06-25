BİM'e Akülü Mercedes Araba ve Kurutma Makinesi geldi! (BİM 25 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün akülü Mercedes araba ve kurutma makinesi geliyor. Peki, BİM'de 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 25 Haziran 2025 Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 25 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
TULPAR TD3 V1.11.1.3 DESKTOP
Ürün bilgileri
İşlemci: Core i5 14400F
Ram: 16 GB -SSD: 1 TB
Grafik Kartı: RTX 4060TI
İşletim Sistemi: Windows 11
Fiyat: 54,000 TL
AKÜLÜ MERCEDES AMG DK-663
Ürün bilgileri
• Hız: 3-8 KM/S
• Şarj Süresi 8-12 Saat
• Tavan aydınlatması
• Uzaktan Kumanda
• Işıklı farlar
• Eva Tekerler
• Bluetooth Bağlantılı MP3 Çalar
• 5 noktalı emniyet kemeri
• Korna özelliği
• İleri geri vites
• Batarya Kapasitesi: 2x12v14AH
• Motor: 4x35W
• Mak. Ağırlık Kapasitesi : 80 kg
Fiyat: 59,000 TL
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS GRİ
Ürün bilgileri
• Kapı açık alarmı
• Tatil modu
•Dondurucu bölme 150 L
•Soğutucu bölme 340 L
Fiyat: 23,490 TL
KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT
Ürün bilgileri
• Program takibi
• Çocuk kilidi
• Led su tankı doluluk göstergesi
• Filtre temizleme uyarısı
• Program sonu uyarısı
Fiyat: 11,490 TL