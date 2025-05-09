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  4. BİM'e Ankastre Set ve Küçük Ev Aletleri geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e Ankastre Set ve Küçük Ev Aletleri geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 16 Mayıs 2025 Cuma tarihinde ankastre set ve küçük ev aletleri geliyor. Peki, BİM'de 16 Mayıs Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 16 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e Ankastre Set ve Küçük Ev Aletleri geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KUMTEL TURBO SİYAH CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

FIRIN 

• 1600 Watt güç  
• 4 Pişirme fonksiyonu  
• Turbo fan 
• Zil uyarılı zaman ayarı 
• Ayarlanabilir termostat 
• Kolay temizlenebilir cam panel 
• Güçlü iç aydınlatma  
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi 
• Cr-Ni ızgara  
• A+ enerji sınıfı 
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

DAVLUMBAZ 

• Düğmeden mekanik kontrol 
• 60 cm çift camlı A  
• 3 Kademeli güç ayarı 
• Led aydınlatma 
• 650 m³/s Yüksek emiş gücü 
• 140 Watt güç 
• Yıkanabilir alüminyum filtre

OCAK 

• 4 gözü doğalgaz ayarlı 
• Düğmeden otomatik çakmaklı 
• Dayanıklı gövde yapısı 
• 8 mm cam kalınlığı 
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları 
• 8mm cam kalınlığı 
• Gaz emniyet sistemi 
• Doğalgazdan LPG sistemine  dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)

Fiyat: 8,950 TL

KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

DAVLUMBAZ 

• Düğmeden mekanik kontrol 
• 60 cm çift camlı davlumbaz 
• 3 Kademeli güç ayarı 
• 140 Watt güç 
• 650 m³/s Yüksek emiş gücü 
• Yıkanabilir alüminyum filtre 
• Led aydınlatma

OCAK 

• 4 gözü doğalgaz ayarlı 
• Düğmeden otomatik çakmaklı 
• Dayanıklı gövde yapısı 
• Paslanmaz emaye ızgara ve  bek kapakları 
• Gaz emniyet sistemi 
 • 8mm cam kalınlığı 
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme  uygundur (Ücretsiz)

FIRIN 

• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu 
• Zil uyarılı zaman ayarı 
• Ayarlanabilir termostat 
• Kolay temizlenebilir cam panel  
• Güçlü iç aydınlatma 
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi 
• Cr-Ni ızgara 
• A+ enerji sınıfı 
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

Fiyat: 9,250 TL

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BİM'e Ankastre Set ve Küçük Ev Aletleri geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

RKS RV10 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Ürün bilgileri

• Batarya: 36V 10 AH • Max Hız: 25KM/H 
• Sürüş Mesafesi: 35-45 
• Şarj Süresi: 4-6 saat 
• Max. Güç: 250 W 
• Net/ Max. Ağırlık: 27 / 127 
• Ön Süspansiyon: Süspansiyon(kitlenebilir) 
• Vites Artırıcı: Shimano 7 Vites 
• Gösterge: LCD

Fiyat: 25,990 TL

DIJITSU 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000

Fiyat: 11,990 TL

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BİM'e Ankastre Set ve Küçük Ev Aletleri geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

LAL 3'LÜ MEŞRUBAT BARDAĞI 480 CC

Fiyat: 99 TL

LAL 6'LI ÇAY BARDAĞI 170 CC

Fiyat: 109 TL

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BİM'e Ankastre Set ve Küçük Ev Aletleri geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

BUZLUK TERMOS

Ürün bilgileri

•15 L  

• 2 adet bardaklık yeri  

• 28x43x25 cm

HOBBY LIFE KATLANIR PİKNİK SEPETİ

Fiyat: 399 TL

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