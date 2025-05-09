BİM'e Ankastre Set ve Küçük Ev Aletleri geliyor! (BİM 16 MAYIS CUMA 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 16 Mayıs 2025 Cuma tarihinde ankastre set ve küçük ev aletleri geliyor. Peki, BİM'de 16 Mayıs Cuma günü başka hangi ürünlerde indirim var? 16 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 16 Mayıs 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KUMTEL TURBO SİYAH CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Turbo fan
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı A
• 3 Kademeli güç ayarı
• Led aydınlatma
• 650 m³/s Yüksek emiş gücü
• 140 Watt güç
• Yıkanabilir alüminyum filtre
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• 8 mm cam kalınlığı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• 8mm cam kalınlığı
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur. (ÜCRETSİZ)
Fiyat: 8,950 TL
KUMTEL BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
DAVLUMBAZ
• Düğmeden mekanik kontrol
• 60 cm çift camlı davlumbaz
• 3 Kademeli güç ayarı
• 140 Watt güç
• 650 m³/s Yüksek emiş gücü
• Yıkanabilir alüminyum filtre
• Led aydınlatma
OCAK
• 4 gözü doğalgaz ayarlı
• Düğmeden otomatik çakmaklı
• Dayanıklı gövde yapısı
• Paslanmaz emaye ızgara ve bek kapakları
• Gaz emniyet sistemi
• 8mm cam kalınlığı
• Doğalgazdan LPG sistemine dönüşüme uygundur (Ücretsiz)
FIRIN
• 1600 Watt güç
• 4 Pişirme fonksiyonu
• Zil uyarılı zaman ayarı
• Ayarlanabilir termostat
• Kolay temizlenebilir cam panel
• Güçlü iç aydınlatma
• Paslanmaz 1 adet emaye tepsi
• Cr-Ni ızgara
• A+ enerji sınıfı
• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu
Fiyat: 9,250 TL
RKS RV10 KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET
Ürün bilgileri
• Batarya: 36V 10 AH • Max Hız: 25KM/H
• Sürüş Mesafesi: 35-45
• Şarj Süresi: 4-6 saat
• Max. Güç: 250 W
• Net/ Max. Ağırlık: 27 / 127
• Ön Süspansiyon: Süspansiyon(kitlenebilir)
• Vites Artırıcı: Shimano 7 Vites
• Gösterge: LCD
Fiyat: 25,990 TL
DIJITSU 50 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV DG 22000
Fiyat: 11,990 TL