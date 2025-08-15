  1. Ekonomim
  4. Bim’e bugün Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık geliyor! (BİM 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 15 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 15 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 15 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 15 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 15 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

KUMTEL SİYAH TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 8,690 TL

