BİM'E BU HAFTA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (28 AĞUSTOS-3 EYLÜL)
28 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında BİM raflarında yerini alacak yeni dönemin fırsat kataloğu resmen açıklandı. Evinin ihtiyaçlarını bütçesini sarsmadan karşılamak isteyenler ve yenilik arayanlar için hazırlanan bu geniş ürün yelpazesi, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Mağazalarda yoğunluk oluşturması beklenen bu büyük kampanya dönemini kaçırmamak ve avantajlı fiyatlardan yararlanmak için alışveriş planlarınızı şimdiden yapın!
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