BİM'E BU SALI GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU: LİSTEDE YOK YOK! (BİM 8-14 EYLÜL)
BİM 8-14 Eylül 2026 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni haftada raflarda yerini alacak olan indirimli temel gıda maddeleri ile temizlik ve deterjan ürünlerinin fiyatları şimdiden büyük dikkat çekti. Ev ekonomisine katkı sağlamak ve bütçe dostu alışveriş yapmak isteyen tüketiciler için BİM 8-14 Eylül listesinde bu hafta adeta yok yok!
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