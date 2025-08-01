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  4. BİM'e bugün Buharlı Ütü geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM'e bugün Buharlı Ütü geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) buharlı ütü ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e bugün Buharlı Ütü geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

FAKİR HAUSGERATE BUHARLI ÜTÜ

Ürün bilgileri

• 2600 W

• Şok Buhar : 120 G

• Seramik Taban 

• Su Tankı Kapasitesi 330 ML

Fiyat: 990 TL

FAKİR HAUSGERATE EL MİKSERİ

Ürün bilgileri

• Güç:700 W 

• Hız Kademesi:7 Kademe 

• Çırpma Aparatı: 2 Adet 

• Yoğurma Aparatı:2 Adet 

• Paslanmaz Çelik

 Fiyat: 990 TL

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BİM'e bugün Buharlı Ütü geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KAPAKLI HAMUR LEĞENİ 7 L

Fiyat: 75 TL

 BAS AÇ ÇÖP KOVASI 11 L

Fiyat: 209 TL

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BİM'e bugün Buharlı Ütü geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

PORSİYONLUK YUVARLAK GÜVEÇ 6’LI

Fiyat: 89 TL

 CAM BAHARATLIK 244 CC

Fiyat: 29 TL

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BİM'e bugün Buharlı Ütü geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

EV ELBİSESİ BÜYÜK BEDEN

Fiyat: 219 TL

 HAMBEZ ŞORT ERKEK BÜYÜK BEDEN

Fiyat: 239 TL

 

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