BİM'e bugün Buharlı Ütü geliyor! (BİM 1 AĞUSTOS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette bugün (1 Ağustos 2025 Cuma) buharlı ütü ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 1 Ağustos 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 1 Ağustos 2025 Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
FAKİR HAUSGERATE BUHARLI ÜTÜ
Ürün bilgileri
• 2600 W
• Şok Buhar : 120 G
• Seramik Taban
• Su Tankı Kapasitesi 330 ML
Fiyat: 990 TL
FAKİR HAUSGERATE EL MİKSERİ
Ürün bilgileri
• Güç:700 W
• Hız Kademesi:7 Kademe
• Çırpma Aparatı: 2 Adet
• Yoğurma Aparatı:2 Adet
• Paslanmaz Çelik
Fiyat: 990 TL
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