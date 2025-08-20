  1. Ekonomim
  4. Bim’e bugün Bulaşık Makinesi geliyor! (BİM 20 AĞUSTOS 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 20 Ağustos 2025 Çarşamba gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 20 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 20 Ağustos 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 26,490 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 20,990 TL

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 14,990 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE

Fiyat: 14,990 TL

