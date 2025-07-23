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BİM'e bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! (BİM 23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette bugün (23 Temmuz 2025 Çarşamba) çamaşır kurutma makinesi ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 23 Temmuz Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 23 Temmuz Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 23 Temmuz 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 23 Temmuz Çarşamba 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! (BİM 23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PICCOLO MONDI KUMANDALI YÜKSEK HIZLI SPOR ARABA

Ürün bilgileri

• Fırçasız Motor • 45 A fırçasız Esc • 3650 Fırçasız Motor

• Ayarlanabilir Süspansiyon • Alaşım Dişli • Led Aydınlatma

• Bilyalı Rulmanlar/Çelik Mil • 1:10Küçültülmüş Model

• Kauçuk Lastikler• 7.4 V 3000 mAH 

Yüksek Hızlı İyon-Pil

Fiyat: 12,950 TL

KARAVAN 4.10 METRE

Ürün bilgileri

•  Knott-Alko Marka Çeki Oku ve  Dingil Seti • Galvaniz Vidalı Sistem Şasi c28 Mm Ravago Sandviç Panel 

• E Belgeli Aydınlatmalar • Ön Bagaj  (Stop Lambaları, İz Lambaları Vb.)

• E Belgeli Pistonlu Ve Sürgülü Camlar • Panaromik Pistonlu Dışa Açılır Ön Cam

• Dış 220 W Elektrik Girişi • Dıştan Dolumlu Temiz Su Deposu 80-100 Litre

• Dış Duş • Alimünyum Basamak (Hediye) • 395W Monokristal Güneş Paneli

• 100 A Jel Akü • 20 A Mppt  • 12 V 90 Litre Buzdolabı

• İç Led Aydınlatmalar • Suya Dayanıklı Masiflam Mobilya Malzemesi

• Çift Kişilik Ranza • Yatak Dönüşümlü Masalı Oturma Grubu 

• Mermerit Tezgah • 2 Göz Ocak  • Basçekli Dolap Kapakları 

• Ranza Altı Ayakkabılık ve Saklama Alanları • Duş Seti (Lavabo, Duş Tekne Ve Perde)  Portatif Wc  Tente    

• Sanayi Bakanlığı’nın Yeni Düzenlemesi Gereği O2 Tip Onay Belgeli 

(Yurtiçi ve Yurtdışı Geçerlilik Belgesi Araçlar İle Birlikte Verilecektir)

Fiyat: 329,000 TL

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BİM'e bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! (BİM 23 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 13,490 TL

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNESİ KEY 80 KRT

Fiyat: 11,990 TL

 

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