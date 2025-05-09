BİM’e bugün Cep Telefonu geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (9 Mayıs 2025 Cuma) Casper marka cep telefonu ve birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 9 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 9 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Mayıs 2025 Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Mayıs Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6GB/128GB
Ürün bilgileri
Parmak izi okuyucu
Yüz tanıma özelliği
RAM: 6 GB
ROM: 128 GB
Pil gücü: 500 mAh
Fiyat: 6,490 TL
SENNA 55 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55UQ9500F
Fiyat: 16,495 TL
HEIFER MEGA BLENDER SET
Ürün bilgileri
Güç: 700 - 1000 Watt DC Motor
1 metre yassı güç kablosu
Metal ayak
ON/OFF ve Turbo Hız düğmesi
900ml ölçü kabı
1 adet dilimleme bıçağı
1 adet rendeleme bıçağı
2 kanatlı paslanmaz çelik parçalayıcı bıçak
2 başlıklı mikser top
1500ml plastik hazne
Fiyat: 1,890 TL
KUMTEL ELEKTRİKLİ TEK GÖZLÜ OCAK
Ürün bilgileri
Ayarlanabilir ısı kontrolü
Güç uyarı lambası
Kaydırmaz ayak
Hızlı ısınan taş
Fiyat: 750 TL
TEFAL SIMPLICTY TAVA
Ürün bilgileri
•Kolay temizlenen yapışmaz kaplama
•Pfoa, kurşun, kadminyum içermez
•Difüzyon taban ile homojen pişirme
• Thermo-signal ısı göstergesi ile pişirmeye başlama zamanı geldiğinde renk değiştirir
Fiyat: 549 TL
BONERA OCAK ÜSTÜ TOST TAVASI
Ürün bilgileri
Yanmaz ve yapışmaz iç yüzey
Fiyat: 649 TL