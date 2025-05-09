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BİM’e bugün Cep Telefonu geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e bugün (9 Mayıs 2025 Cuma) Casper marka cep telefonu ve birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 9 Mayıs Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 9 Mayıs Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 9 Mayıs 2025 Cuma 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 9 Mayıs Cuma aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM’e bugün Cep Telefonu geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

CASPER VIA M40 CEP TELEFONU 6GB/128GB

Ürün bilgileri

Parmak izi okuyucu

Yüz tanıma özelliği

RAM: 6 GB

ROM: 128 GB

Pil gücü: 500 mAh

 Fiyat: 6,490 TL

 SENNA 55 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 55UQ9500F

Fiyat: 16,495 TL

 

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BİM’e bugün Cep Telefonu geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

HEIFER MEGA BLENDER SET
 

Ürün bilgileri

 Güç: 700 - 1000 Watt DC Motor 

1 metre yassı güç kablosu 

Metal ayak

ON/OFF ve Turbo Hız düğmesi 

900ml ölçü kabı

1 adet dilimleme bıçağı

1 adet rendeleme bıçağı

2 kanatlı paslanmaz çelik parçalayıcı bıçak 

2 başlıklı mikser top 

1500ml plastik hazne

 Fiyat: 1,890 TL

KUMTEL ELEKTRİKLİ TEK GÖZLÜ OCAK

Ürün bilgileri

 Ayarlanabilir ısı kontrolü

Güç uyarı lambası 

Kaydırmaz ayak

Hızlı ısınan taş

Fiyat: 750 TL

 

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BİM’e bugün Cep Telefonu geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

TEFAL SIMPLICTY TAVA

Ürün bilgileri

•Kolay temizlenen yapışmaz kaplama

•Pfoa, kurşun, kadminyum içermez

•Difüzyon taban ile homojen pişirme

• Thermo-signal ısı göstergesi ile pişirmeye başlama zamanı geldiğinde renk değiştirir

 Fiyat: 549 TL

BONERA OCAK ÜSTÜ TOST TAVASI

Ürün bilgileri

Yanmaz ve yapışmaz iç yüzey

Fiyat: 649 TL

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BİM’e bugün Cep Telefonu geliyor! (BİM 9 MAYIS 2025 CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

AHŞAP KULPLU ERZAK KABI 2,1 L

 

Fiyat: 129 TL

AYAKLI AHŞAP KULPLU KEK FANUSU  28 CM

 Fiyat: 239 TL

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