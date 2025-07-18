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BİM'e bugün Elektronik Semaver geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü semaver ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…

BİM'e bugün Elektronik Semaver geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KEYSMART SEMAVER

Ürün bilgileri

• 2000 Watt

• 0,9 lt Demlik Kapasitesi 

• 3 lt Su Isıtıcı Kapasitesi 

• Demlik Materyali: Cam

• Su Isıtıcı Materyali: Plastik 

• Renk: Gri-Beyaz

Fiyat: 2,490 TL

HOMEND FUNCTIONALL MUTFAK ROBOTU

Ürün bilgileri

• Bıçak Maddesi: Paslanmaz Çelik

• Doğrayıcı Hazne Kapasitesi: 1,5 Lt

• Fonksiyonlar: Blender, Çırpma, 

Dilimleme, Doğrama, Rendeleme

• Gövde Malzemesi: Plastik

• Güç: 1700 W

• Turbo Fonksiyonu: Var

Fiyat: 1,990 TL

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BİM'e bugün Elektronik Semaver geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

POLOSMART ELEKTRONİK KAŞ DÜZELTME

Ürün bilgileri

• Led ışıklı

• Pratik kullanım

Fiyat: 199 TL

POLOSMART MANİKÜR PEDİKÜR SETİ

Ürün bilgileri

• 6 farklı işlem başlığı, pratik kullanım

Fiyat: 249 TL

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BİM'e bugün Elektronik Semaver geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ERKEK PİKE ŞORT

Fiyat: 229 TL

ERKEK KAPRİ

Fiyat: 169 TL

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BİM'e bugün Elektronik Semaver geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PAŞABAHÇE 2 KATLI VİLLA PATISSERIE CAM SAKLAMA KABI

Fiyat: 239 TL

PAŞABAHÇE PATISSERIE SERVİS TABAĞI 37 CM

Fiyat: 159 TL

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