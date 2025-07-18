BİM'e bugün Elektronik Semaver geliyor! (BİM 18 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Temmuz 2025 Cuma günü semaver ve indirimli birçok ürün geliyor. Peki, BİM'de 18 Temmuz 2025 Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Temmuz 2025 Cuma günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Temmuz 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu…
KEYSMART SEMAVER
Ürün bilgileri
• 2000 Watt
• 0,9 lt Demlik Kapasitesi
• 3 lt Su Isıtıcı Kapasitesi
• Demlik Materyali: Cam
• Su Isıtıcı Materyali: Plastik
• Renk: Gri-Beyaz
Fiyat: 2,490 TL
HOMEND FUNCTIONALL MUTFAK ROBOTU
Ürün bilgileri
• Bıçak Maddesi: Paslanmaz Çelik
• Doğrayıcı Hazne Kapasitesi: 1,5 Lt
• Fonksiyonlar: Blender, Çırpma,
Dilimleme, Doğrama, Rendeleme
• Gövde Malzemesi: Plastik
• Güç: 1700 W
• Turbo Fonksiyonu: Var
Fiyat: 1,990 TL
POLOSMART ELEKTRONİK KAŞ DÜZELTME
Ürün bilgileri
• Led ışıklı
• Pratik kullanım
Fiyat: 199 TL
POLOSMART MANİKÜR PEDİKÜR SETİ
Ürün bilgileri
• 6 farklı işlem başlığı, pratik kullanım
Fiyat: 249 TL