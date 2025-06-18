BİM'e bugün Hava Temizleyici ve Yatak geliyor! (BİM 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’e 18 Haziran Çarşamba günü hava temizleyici ve yatak geliyor. Peki, BİM'de 18 Haziran Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? 18 Haziran Çarşamba günü BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 18 Haziran 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu…
TOSHIBA HAVA TEMİZLEYİCİ
Ürün bilgileri
• 45 Watt Güç
• 42 DB Ses
Dualmax Filtreler: 2x 5 Katmanlı Gerçek Hepa Filtre
• Tüm Odada Whirlpool Sirkülasyonu
• Gece Modu
• Çocuk Kilidi
• Akıllı Ekran
• İyonizasyon (Negatif ve Pozitif İyonlar)
• 3 Fan Hızı
• Pm2.5 Ölçüm Ekranı
• Otomatik Mod ve Zamanlayıcı
• Filtre Değişim Göstergesi
• Tekerlekler İle Kolay Taşınır
• Işık Sensörü
Fiyat: 6,990 TL
HOMEDIUS FLEXİ BONEL YAYLI ÇİFT KİŞİLİK YATAK
Ürün bilgileri
• Bonnel Yay Teknolojisi
• Dokuma Kumaş
• Support Sünger
• Çift Taraflı Kullanım
• 4 Mevsim Kullanım
• Roll Pack Paketleme
Fiyat: 3,890 TL